先週、石原環境大臣が、胎児性水俣病患者のもとを訪れた際、要望に前向きな姿勢をみせたものの、その後一転して難色を示す事態となりました。



公式確認70年の日を前に行われた石原宏高環境大臣と胎児性水俣病患者・金子雄二さんたちとの懇談。



70歳の金子さんは水俣市が行う障害福祉サービスの訪問入浴の利用を申請したものの「原則65歳未満が対象」として却下され、現在は自己負担となっています。





懇談で、金子さんの支援者は石原大臣に対し金子さんがサービスを使えるよう要望しました。これに対し、石原大臣は…■石原宏高環境大臣「私からは伝えていませんけど、事務方から（水俣市にすでに伝えている）」その後の患者・被害者団体との懇談の場では、大臣自らが市長に要望を伝えると説明していました。■金子さんを支援する加藤タケ子さん「これまでにないいい感触だったと思う。風向きが変わるんじゃないかなと思っています。」しかし、翌日の記者会見で…■石原環境大臣「（70歳の金子さんを認めると）全ての障害者の方をずっと65歳以上もやるという形になりますので、現実はなかなか難しい話なんですが、目の前でいらっしゃったので、そういう発言をさせていただきました。」「要望に応えるのは困難」と一転。金子さんや支援者の前だったため、その場では「難しい」と伝えず「事務方から要望を伝えた」と説明したといいます。この発言を受けて、金子さんを支援する加藤タケ子さんは「大臣は金子さんの姿を見て、心を動かされたと思う。その気持ちを貫いてほしいし記者会見の場でなぜあのような発言になったのかお聞きしたい。」と話し、今後、環境省に抗議文を提出するとしています。