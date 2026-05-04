『おは朝』コメンテーター、夫婦2ショット 結婚発表後→夫婦テレビ初共演「アッッッツアツなお2人に幸あれ!!」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の公式インスタグラムが4日までに更新され、先月24日に結婚を発表したばかりのお笑いコンビ・丸亀じゃんごの安場泰介＆爛々の萌々が番組に出演した際のオフショットを投稿した。
【写真】『おは朝』結婚発表後、夫婦テレビ初共演を果たしたコメンテーター
萌々は金曜コメンテーターとして出演中。1日の放送回に登場した安場と萌々は結婚後、夫婦テレビ初共演。出演者から金屏風の前に立ち、アナウンサーや共演者からの質問に応じた。
放送後、「先日結婚発表をされた #爛々 萌々さんとお相手の #丸亀じゃんご 安場泰介さんご夫婦そろっておは朝にご出演いただきました」とつづり、笑顔の2人のツーショットをアップ。「アッッッツアツなお2人に幸あれ!!」「ほんまにほんまにほんまにご結婚おめでとうございます」と祝福した。
【写真】『おは朝』結婚発表後、夫婦テレビ初共演を果たしたコメンテーター
萌々は金曜コメンテーターとして出演中。1日の放送回に登場した安場と萌々は結婚後、夫婦テレビ初共演。出演者から金屏風の前に立ち、アナウンサーや共演者からの質問に応じた。
放送後、「先日結婚発表をされた #爛々 萌々さんとお相手の #丸亀じゃんご 安場泰介さんご夫婦そろっておは朝にご出演いただきました」とつづり、笑顔の2人のツーショットをアップ。「アッッッツアツなお2人に幸あれ!!」「ほんまにほんまにほんまにご結婚おめでとうございます」と祝福した。