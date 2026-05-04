総務省は４日、「こどもの日」（５日）に合わせて１５歳未満の子どもの推計人口を発表した。

４月１日時点で前年比３５万人減の１３２９万人で、比較可能な１９５０年以降で過去最少を更新した。減少は４５年連続。総人口に占める子どもの割合も同０・３ポイント減の１０・８％と過去最低で、少子化に歯止めがかからない状況が浮き彫りとなった。

男女別では、男子が同１８万人減の６８１万人、女子が同１７万人減の６４８万人だった。３歳ごとに区切った統計では、０〜２歳が２１３万人、３〜５歳が２４３万人、６〜８歳が２６８万人、９〜１１歳が２９６万人、１２〜１４歳が３０９万人と、年齢が低くなるほど少なくなっている。

人口４０００万人以上の３８か国で子どもが総人口に占める割合（日本以外は２０２５年７月の推計値）を比べると、日本は韓国（１０・２％）に次いで低く、米国（１７・１％）や中国（１５・４％）といった他の主要国よりも少子高齢化が深刻化している。

日本の総人口に占める子どもの割合は、１９５０年には３５・４％に上り、第１次ベビーブーム（４７〜４９年）後の出生数減で７０年に２３・９％まで低下。第２次ベビーブーム（７１〜７４年）で再上昇したが、７５年以降は５２年連続で低下している。