「ラブライブ！」AiScReam声優・大西亜玖璃、美脚際立つミニスカ姿にファン悶絶「赤×黒が最強」「髪型も新鮮で可愛い」
【モデルプレス＝2026/05/04】声優の大西亜玖璃の音楽スタッフ公式Instagramが、5月3日に更新された。ミニスカートの衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】「ラブライブ！」人気声優「スタイル抜群」美脚輝く黒ミニスカ姿
投稿では「大西亜玖璃 バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜 ありがとうございました」とつづり、大西の誕生日である5月2日に開催されたイベントでのオフショットを投稿。「昼公演の衣装たち」と添え、赤のパフスリーブトップスに黒のミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。また、大きな白い襟をあしらった黒のTシャツに、総柄の膝丈スカートを合わせた衣装も公開している。
この投稿に、ファンからは「赤×黒が最強」「お誕生日おめでとうございます」「衣装が似合いすぎ」「髪型も新鮮で可愛い」「スタイル抜群でどんな衣装も着こなすのすごい」「イベントの楽しさが伝わってくる」「オフショットありがとう」といった声が寄せられている。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
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◆大西亜玖璃、美脚際立つミニスカショット公開
投稿では「大西亜玖璃 バースデーイベント2026〜ゆかいな仲間と生誕祭〜 ありがとうございました」とつづり、大西の誕生日である5月2日に開催されたイベントでのオフショットを投稿。「昼公演の衣装たち」と添え、赤のパフスリーブトップスに黒のミニスカートを合わせたコーディネートを披露した。また、大きな白い襟をあしらった黒のTシャツに、総柄の膝丈スカートを合わせた衣装も公開している。
◆大西亜玖璃の衣装ショットに反響
この投稿に、ファンからは「赤×黒が最強」「お誕生日おめでとうございます」「衣装が似合いすぎ」「髪型も新鮮で可愛い」「スタイル抜群でどんな衣装も着こなすのすごい」「イベントの楽しさが伝わってくる」「オフショットありがとう」といった声が寄せられている。
大西は「ラブライブ！」シリーズで、虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会の上原歩夢役を担当。2025年は「ラブライブ！シリーズのオールナイトニッポンGOLD」（ニッポン放送）から誕生したユニット・AiScreamの楽曲「愛◆スクリ〜ム！」（※◆はハートマーク）が大きな注目を集めた。（modelpress編集部）
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