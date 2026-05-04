

ファジアーノ岡山

サッカー明治安田J1百年構想リーグWEST 第14節、ファジアーノ岡山が5月2日、ホームで広島と対戦しました。

前日の嵐から一転、晴れの国らしい行楽日和となった2日。5連休の初日とあって、JFE晴れの国スタジアムは多くの家族連れなどでにぎわいました。

（サポーターは―）

「ファジアーノに勝ってもらって、いい気分で連休を過ごしたい」

「（Q.どんな試合見せてほしい？）点取る試合」

「サンフレッチェ広島に岡山は強いっていうことを知ってほしい」

「頑張れファジアーノ！」

2月には、アウェーでPK負けを喫している広島との中国ダービー。立ち上がりからペースを握ったファジアーノは、前半17分、ルカオがあげたクロスのこぼれ球に木村。これは惜しくもキーパーに阻まれます。

26分には相手のシュートを濱田がセーブ！ 相手に流れを渡しません。

後半、ファジアーノは新加入のブラジル人フォワード、レオ・ガウショを投入。そして、0対0で迎えた後半38分。山根が左サイドを抜け出してクロス。ここにレオ・ガウショ！ 後ろに下がりながらうまく頭で合わせ、加入後初ゴールを決めてみせます。

その後も無失点に抑えたファジアーノ。今シーズン初の3連勝を飾りました。【ファジアーノ岡山 1-0 サンフレッチェ広島】

（ファジアーノ岡山 FW／9 レオ・ガウショ 選手［24］）

「私にとっては忘れられない一日になった。日本に来てから3試合目。家族が来たのはきょうが初めてだったので、家族の前で日本で初ゴールを決めることができて、本当にうれしかった」