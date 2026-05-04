◆２０２６オートバックス・スーパーＧＴ第２戦「富士ＧＴ３時間レースＧＷスペシャル」第１日（３日、静岡・富士スピードウェイ＝１周４・５６３キロ）

シリーズ戦の第２戦決勝が富士スピードウェイで行われた。

＊ ＊ ＊

ＧＴ３００クラスのポールポジションでスタートした６１号車の「スバルＢＲＺ Ｒ＆Ｓスポーツ」（井口卓人、山内英輝組）が相次ぐアクシデントに見舞われた。

トップを守っていたレース序盤、左フロント部のタイヤにトラブルが発生し、バーストした状態での走行を余儀なくされた。急遽ピットインとなり、トップ争いから脱落した。

この日のウォームアップ走行でもタイヤにアクシデントが発生しており、不安を抱えながらのスタートとなっていたが、不安が的中する形となってしまった。

レースには復帰し、ポイント獲得に向けて１つずつ順位を上げていたが、最終盤に自ら走行を切り上げる形で、コース外へ。何かしらのトラブルが発生したとみられる。

新エンジン搭載で期待された第１戦では結果が残せなかったものの、ノーウエイトとなった第２戦ではポールポジションを獲得。スーパーＧＴ唯一のスバル車には大きな期待が寄せられていたが、アクシデントに見舞われた。