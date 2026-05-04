キスの毛穴悩みを狙い撃ち♡さらすべ美肌を叶える新プライマーに注目

毛穴悩みを瞬時にカバーしたい方に朗報♡Kiss（キス）から、気になる毛穴や凹凸をピンポイントで補正できる限定プライマーが登場します。みずみずしいテクスチャーと密着力の高さで、メイクの仕上がりを格上げ。2026年5月22日より全国発売される注目アイテムは、毎日のベースメイクをもっと快適にしてくれそうです♪

瞬時に毛穴カバーする新処方

キスポアシュートプライマー

価格：1,320円(税込)

独自の「水感ポアレス処方」を採用し、みずみずしく伸び広がるテクスチャーが特徴。

毛穴や肌の凹凸を自然に埋め、ソフトフォーカスパウダーと皮脂吸着パウダーの効果で、なめらかなさらすべ肌へ整えます。

軽やかな使い心地ながら、肌を均一に見せてくれる仕上がりが魅力です。

3650とディズニーが夢の共演♡数量限定マスカラをチェック

テカリ防止＆ピンポイント設計

皮脂によるテカリやメイク崩れを長時間防ぐ処方で、日中も快適な仕上がりをキープ。

さらにチップタイプを採用しているため、小鼻や頬など毛穴が気になる部分にピンポイントで塗布可能です。

狙った部分にぴたっと密着し、メイク直しの手間も軽減してくれる優秀アイテムです。

発売日・購入情報

【発売日】2026年5月22日（金）全国発売

＊表示価格はメーカー希望小売価格です。

手軽に取り入れられるサイズ感と価格で、初めての方にもおすすめ。毎日のベースメイクにプラスするだけで、仕上がりの完成度をぐっと高めてくれるアイテムです。

毎日のメイクをもっと快適に♡

気になる毛穴を自然にカバーしながら、さらっとした肌を長時間キープしてくれる今回の限定プライマー。ピンポイントで使える手軽さも魅力で、忙しい朝やお直しにもぴったりです♪ベースメイクの完成度を高めたい方は、ぜひチェックしてみてください♡