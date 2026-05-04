2日のプロボクシングWBC世界バンタム級タイトルマッチ（東京ドーム）で0―3判定負けを喫した、同級4位・井岡一翔（37＝志成）が眼窩（がんか）底骨折を負っていたことを4日、妻・恵美さんが自身のインスタグラムで明かした。

恵美さんは「ダウンし、眼窩底骨折という大きな怪我を負いながら、思うように動かない身体で、彼はそれでも前に進み続けた。『お願いだから、無事にリングから降りてきて』何度も何度も、心の中で叫び続けていました。試合後、救急車で病院へ 脳に異常がないと聞いたとき、本当に心から安心しました」などと投稿した。

元世界4階級制覇王者の井岡は日本男子初の世界5階級制覇を目指し、王者・井上拓真（30＝大橋）に挑戦。2、3回にダウンを奪われるなどジャッジ1人がフルマークをつける完敗。試合後は頭部外傷、左目下付近を負傷し病院に直行したため、会見をキャンセルしていた。

同興行のメインイベントで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦し、0―3判定負けした前WBC＆IBF統一世界バンタム級王者の中谷潤人（28＝M・T）も左眼窩（がんか）底骨折と診断されていた。