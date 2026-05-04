5日(火・こどもの日)は全国の広い範囲で晴れて行楽日和となるでしょう。晴れの天気はいつまで続くのか？午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■4日夜は北海道で雪も

4日(月・みどりの日)は上空に寒気が流れ込み、北海道の道北やオホーツク海側で湿った雪が降っています。

【雪の予想】

4日18時から5日18時までに予想される24時間降雪量は多い所で、宗谷北部5センチ宗谷南部10センチ利尻・礼文3センチ となっています。

雪や雨は5日(火・こども日)に日付が変わる頃には、ほぼやむ予想です。

■北日本は5日にかけて暴風警戒 交通機関に影響も

東北の太平洋側では4日(月・みどりの日)の夜遅くにかけて、西よりの暴風に警戒してください。

また、北海道も4日夜から6日(水・振替休日)にかけて風が強まりそうです。日本海側北部では、5日(火・こどもの日)夕方から夜遅くにかけて、暴風が吹き荒れるおそれがあります。

北日本では暴風による交通障害や建物への被害に警戒してください。

■各地の雨はいつまで？5日は傘いらず？

4日(月・みどりの日)夕方現在は、北海道で雨や雪、東北〜山陰の日本海側を中心に雨が降っています。このあと夜はだんだんと天気が回復へ向かいそうです。

5日(火・こどもの日)朝は全国の広い範囲に日差しが届くでしょう。5日は雨傘より日傘の活躍する所が多そうです。北海道〜九州にかけて、一日晴れる所が多いでしょう。唯一、九州南部は夜に、にわか雨の可能性があるため、折りたたみ傘があると安心です。

また、4日梅雨入りした沖縄は5日も雨が降ったりやんだりとなりそうです。沖縄の先島諸島では、5日〜6日(水・振替休日)にかけて警報級の大雨となるおそれがあり、土砂災害などに十分な注意が必要です。

■5日は行楽日和 関東は暑さ落ち着く

4日(月・みどりの日)は関東で気温が上がり、30℃以上の真夏日となった所がありました。東京都心でも28.4℃まで上がり、今年一番の暑さとなりました。5日(火・こどもの日)は関東の暑さも落ち着きます。昼間は過ごしやすい気温となりそうです。

朝は風がヒンヤリと感じる所が多いでしょう。

【5日(火)の予想最低気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 4℃（-6 4月中旬）

仙台 10℃（-5 平年並み）

新潟 10℃（-4 平年並み）

東京 12℃（-7 4月下旬）

名古屋 11℃（-7 4月下旬）

大阪 13℃（-4 4月下旬）

福岡 13℃（-2 4月下旬）

日中は北海道で気温上昇、関東は暑さが落ち着きそうです。

【5日(火)の予想最高気温】

（）内は前日比と季節感

札幌 20℃（＋7 5月下旬）

仙台 22℃（ -1 5月下旬）

新潟 21℃（＋4 5月中旬）

東京 23℃（ -5 5月中旬）

名古屋 24℃（±0 5月中旬）

大阪 23℃（＋1 平年並み）

福岡 23℃（＋3 平年並み）

■ゴールデンウイーク明けは晴れの天気続く？

連休最終日の6日(水・振替休日)は引き続き、晴れる所が多いでしょう。気温は全国的に23〜24℃くらいで過ごしやすい体感となりそうです。

連休明けの7日(木)は北海道で雲が広がりますが、東北〜九州にかけては晴れ間が出る予想です。紀伊半島〜関東は雨雲が広がる可能性がありますので、最新の予報をご確認ください。西日本・東日本では25℃以上の夏日が続出しそうです。名古屋は28℃まで上がる予想です。

8日(金)は九州で雲が増えそうです。また、北陸や北日本の日本海側は雨の降る所があるでしょう。東北の太平洋側や関東〜四国では雲が増えますが、晴れ間も出る予想です。

9日(土)〜11日(月)にかけては今のところ、広く晴れる予想です。