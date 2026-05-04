ゴールデンウィーク後半、5月4日の午後4時55分現在の高速道路の状況です。

夕方になり、各地の行楽地から戻る人たちなどの影響でしょうか、関西圏では阪神高速や名神高速などで渋滞が発生しています。

日本道路交通情報センターなどによりますと、阪神高速は3号神戸線の東行で、芦屋付近を先頭に10キロの渋滞となっているほか、、つづく京橋付近で1キロ、湊川ジャンクション付近で4キロと、兵庫県から大阪方面に向かう車が断続的に渋滞となっています。

淡路島から神戸方面へ向かう神戸淡路鳴門道の上り線では、津名一宮インターチェンジ付近で8キロ、上りは東浦インターチェンジ付近で7キロの混雑となっています。

名神高速道路の上り線は、京都東インターチェンジ付近で10キロ、梶原第2トンネル付近で2キロ、大山崎ジャンクション付近でそれぞれ1キロの渋滞です。

下り線では事故の影響が出ています。瀬田西インターチェンジ付近を先頭に、事故による渋滞が5キロ発生しているほか、八日市インターチェンジ付近で3キロ、竜王インターチェンジ付近で6キロ前後の混雑となっています。

京滋バイパスは上りも下りも渋滞です。下りは巨椋インターチェンジ付近を先頭に10キロ、上りは宇治トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。

このほか、中国自動車道の上り線・宝塚西トンネル付近で10キロ、阪和自動車道の上り線・高倉山トンネル付近で6キロの渋滞です。

新名神や山陽道、湯浅御坊道路でも渋滞が発生しています。夕暮れ時は交通事故が起きやすく、長時間の運転による疲れに注意し、早めのライト点灯を心がけるとともに、こまめに休憩を取り、安全運転をお願いします。（画像は渋滞の資料素材です）