北川景子「家ではすごい怖い」家庭での素顔明かす 夫・DAIGOから苦言を呈されたルーティンも「ヤバいよそれって」
【モデルプレス＝2026/05/04】女優の北川景子が、5月3日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる24時55分〜）に出演。夫のロックバンド・BREAKERZのボーカルでタレントのDAIGOから注意されたことを明かした。
【写真】2児の母・国民的女優、小顔際立つボブヘア姿
この日、占い師が「もう1人の自分を創るのが上手い。家の顔、仕事の顔、両局面持ってる」と占うと、北川は「結婚してからは特に母親でいる時と仕事の時は違うかもしれない」とコメント。また「家ではすごい怖い」と笑いながら明かし「元々本名だけど、一歩外出ると北川景子」と語っていた。
また、占い師から「できれば仕事が終わったらさっさと帰って自分の時間に戻りたくなるとにかくタイムキーパー」と告げられた北川。すると「寝る時も時計をしています」とぶっちゃけ、「『ヤバいよそれ』って夫に言われて。『寝る時はやめなよ』って」とDAIGOからも苦言を呈されたと明かしていた。
北川とDAIGOは、2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆北川景子「家ではすごい怖い」家庭での素顔明かす
この日、占い師が「もう1人の自分を創るのが上手い。家の顔、仕事の顔、両局面持ってる」と占うと、北川は「結婚してからは特に母親でいる時と仕事の時は違うかもしれない」とコメント。また「家ではすごい怖い」と笑いながら明かし「元々本名だけど、一歩外出ると北川景子」と語っていた。
◆北川景子、DAIGOから「寝る時はやめなよ」と苦言
また、占い師から「できれば仕事が終わったらさっさと帰って自分の時間に戻りたくなるとにかくタイムキーパー」と告げられた北川。すると「寝る時も時計をしています」とぶっちゃけ、「『ヤバいよそれ』って夫に言われて。『寝る時はやめなよ』って」とDAIGOからも苦言を呈されたと明かしていた。
北川とDAIGOは、2016年1月11日に結婚。2020年9月に第1子女児、2024年1月に第2子男児が誕生している。（modelpress編集部）
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