電車や新幹線では、天候の影響による運行トラブルがたびたび発生している。

とくに台風や大雨の際には、安全確保のために長時間運転が見合わせとなるケースもあり、車内で足止めされる乗客の負担は小さくない。

会社員の斉藤健一さん（仮名・50代）は、東京出張の帰り、新幹線の車内で長時間足止めされる事態を経験した。

台風の影響で新幹線が停車...見通し立たず車内に閉じ込められる

斉藤さんは昼前に東京駅を出発し、京都駅へ向かっていた。出張も無事に終わり、あとは帰るだけという状況だった。

「いつも通り、数時間で京都に着くと思っていました」

しかし移動中、台風の影響で天候が急激に悪化し、静岡県の三島付近で新幹線が停車した。

「少し待てば動くだろう」と考えていたが、車内アナウンスが入るたびに、運転再開の見通しが立っていないことが伝えられたという。

「アナウンスを聞くたびに、不安が募りましたね」

指定席に座れてはいたものの、長時間「その場」から動けない状況は想像以上にこたえた。周囲を見渡すと、運行情報をスマートフォンで何度も確認する人や、家族と職場に連絡を入れる人の姿が目立った。

「みんなが落ち着かない様子で、疲れた表情をしていました」

斉藤さんも会社に連絡をしたが、いつ到着できるのか分からない状態が続き、説明しながら気持ちが重くなっていったという。

「あとどれくらい待つのか分からない」先の見えない時間が精神的負担に

とくにつらかったのは、「あとどれくらい待てばいいのか」が分からないことだった。

「少し遅れるくらいなら我慢できますけど、終わりが見えないのはきつかったです」

台風による影響のため、怒りの向け先もない......。状況が変わるのを待つしかない時間が続いた。気づけば、車内に閉じ込められてから「5時間以上」が経過していたそうだ。

昼前に東京駅を出発したはずが、京都駅に到着した頃にはすっかり夜になっていたという。

「普段なら何事もなく終わる移動ですけど、その日は一日分の体力を奪われた感覚でした」

新幹線は、時間に正確で快適な乗り物という印象が強かっただけに、自然の影響でここまで状況が変わるのかと実感した。

「長時間閉じ込められると、体だけでなく『気持ちまで削られる』ことを感じました」

電車や新幹線のトラブルの中でも、長時間の足止めは乗客に大きな負担を与える。とくに、再開の見通しが立たない状況では、精神的な影響も小さくないようだ。