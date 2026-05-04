◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―阪神（４日・バンテリンドーム）

中日のドラフト１位・中西聖輝投手が３度目の登板で、自己最長の７回を３安打３失点と好投した。７回に代打を送られて交代となったが、プロ初勝利の権利を持ってリリーフ陣へバトンを渡した。

初回２死一塁から、４番・佐藤へ四球。大山も歩かせ、満塁のピンチを招いた。２０２１年夏の甲子園決勝を戦った前川との「智弁対決」では、走者一掃となる右中間への３点二塁打。しかし、味方が細川の３ランなどで逆転すると、２回以降は修正した。４回２死一、二塁では中野を一ゴロ。粘りの投球を見せた。

５―３の７回にも中野を遊ゴロ。森下と佐藤の中軸２人をいずれも空振り三振に斬り、ガッツポーズした。

中西は開幕ローテ入りし、１日の巨人戦（バンテリンＤ）でプロ初登板初先発。６回途中を６安打４失点とほろ苦デビューだった。８日のＤｅＮＡ戦（横浜）では、５回５安打２失点でプロ初勝利の権利を持って降板。救援陣が崩れ、白星を逃した。翌９日に登録を抹消。ファームでは２試合に登板し、１勝０敗、防御率０・００とアピールを続けていた。