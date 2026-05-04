◇ITTF世界卓球選手権 団体戦(3日、ロンドン)

卓球の世界選手権(団体戦)は3日、総当たり戦のステージ1の試合が行われ、大会12連覇を狙う中国が、前日の韓国戦に続きスウェーデンにも敗れました。

今大会、ステージ1では、日本や中国ら世界ランク上位7チームと開催地イングランドが、各4チーム2組に分かれて総当たり戦を実施。この8チームはすでにステージ2の32チームで行うトーナメント進出が決まっており、シード順を決める対戦となります。試合はすべてシングルスで先に3勝すれば勝利となります。

グループ1の中国は2日、初戦のイングランドに3−0で勝利しますが、韓国戦では1−3で敗戦。世界ランク1位の王楚欽選手を外してのぞみましたが、思わぬ敗戦となりました。世界選手権の団体戦では、2001年以降11連覇を達成していた男子中国。25年間無敗でしたが、その記録的な連勝が止まりました。

すると3日のスウェーデン戦では、王楚欽選手が2勝を挙げるも、元世界ランク1位の経験もある林詩棟選手が2敗を喫するなど、2−3で敗戦。ステージ1を1勝2敗と第1シードを逃す結果となりました。

一方、スウェーデンは、シェルベリ選手やモーレゴード選手ら実力者に加え、世界70位のラーネフール選手も林詩棟選手から金星。王者に土をつけました。

またグループ2では、フランスが日本に先に2勝を許しますが、3−2と大逆転で3連勝の1位通過。ルブラン兄弟や成長著しいコトン選手が躍動しました。日本は初戦でドイツにも敗れており、1勝2敗で2位通過となっています。

中国は、前回大会まで馬龍選手や樊振東選手らオリンピックシングルス金メダリストがチームをけん引。その2人は今回から外れてメンバーが大きく変わりました。

個人の世界ランクでは1位に王楚欽選手がいますが、2位以下は各チームのエースが名を連ね、中国のトップ10は王楚欽選手のほか7位の林詩棟選手の2人。世界ランクが示す通り、各チームの力がきっ抗しています。

4日から32チームによるトーナメント戦が開始。日本はシード勢が順当に勝ち上がれば、準々決勝でドイツ、準決勝でスウェーデンと対戦するドロー。中国は日本と反対のブロックに入り、順当に勝ち上がると準々決勝で韓国、準決勝でフランスと対戦します。力がきっ抗する群雄割拠の男子の頂点に立つのはどこか。