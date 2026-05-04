春のレジャーとして定番の「潮干狩り」ですが、このゴールデンウイーク期間中に潮干狩りをしていた人が海に流される事故が相次いでいます。一体、なぜなのでしょうか。

茨城県大洗町にある「大洗サンビーチ」。ゴールデンウイーク中のきょう、多くの人が楽しんでいたのは「潮干狩り」です。

「大きいのがとれなくて、小さいのしかとれませんでした」

大人も子どもも楽しめる「潮干狩り」ですが…

記者

「今月1日、この場所で男性の行方が分からなくなりました」

「夫が帰宅しない」

行方不明になったのは潮干狩りに出かけた51歳の男性。海岸には男性のものとみられるサンダルとクーラーボックスが残されていました。

サーフショップのオーナー

「その日は雨がすごく降っていて、あと風も。動画を撮影していても、雨が横に降っていたんで、結構な雨風だったかなって感じでしたね」

大洗サンビーチでは先月にも、潮干狩りをしていた男性が海に流されて死亡しています。

今月2日には別の場所でも。

「貝を取っていた男性が流された」

茨城県東海村の豊岡海岸で、潮干狩りをしていた男性4人のうち2人が海に流され、27歳の男性が死亡、36歳の男性は今も見つかっていません。

相次いだ潮干狩り中の事故。水難学会の理事・斎藤秀俊さんは事故の原因をこう指摘します。

水難学会 斎藤秀俊 理事

「ひとつは、沖に出てしまうという人。奥に行けば大きいハマグリが埋まっている」

斎藤さんによりますと、潮干狩りに慣れている人ほど、大きいハマグリを求めて沖に出て行く傾向があるといいます。

水難学会 斎藤秀俊 理事

「例えば、腰ぐらいの水位のところで、足でまさぐりながら貝を探していると、何かあった時に体が浮いてしまうので、流れに乗って流されてしまうんですね」

加えて、傾斜が急な浜辺だと打ちよせた波が戻る「引き波」のスピードが増すため、低い水位であっても足をとられてしまう危険性があり、注意が必要だといいます。

水難学会 斎藤秀俊 理事

「向こうからここまで50メートルくらいありますが、50メートルぐらいだと5秒から10秒ぐらいの速さで一気に流れる」

事故の原因は他にも。

水難学会 斎藤秀俊 理事

「もうひとつは満潮の時刻が分からず、ついつい夢中になって潮干狩りをしている人。全てがやっぱり波の高さなんですよ。波が高くなければ、そうそう潮干狩りで水難事故に遭うことはない。（波が）真っ白になっている、あるいは、サーフィンをしてる人はもういないというときは、ものすごく高い波ですから、近づくことすらもしない方がいい」

波浪注意報が出されるなかで起きた今月の事故。海上保安庁などは行方不明の2人の捜索を続けています。