北村匠海が主演するフジテレビの月９ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」第４話が４日、放送される。福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとにした物語。

宇宙飛行士選考に落選し、宇宙日本食を開発する部署への異動を命じられたＪＡＸＡ（宇宙航空研究開発機構）職員の木島真（神木隆之介）を励ますサバサバした良き先輩で、生徒たちをサポートしていくＪＡＸＡ宇宙教育センターの皆川有紀を演じているのが、ソニン（４３）。ＥＥ ＪＵＭＰのメンバーとしてデビューし、音楽番組やバラエティーでも活躍したが、その後、ソロに転向。現在はミュージカルを中心に活躍している。

今ドラマで久しぶりにソニンの姿を見た人も多かったようで、「サバ缶で神木くんの先輩役の女性、誰かと思えばソニン！！！！綺麗で渋いお姉さんになったなぁ……」「ソニン演技うまくなったなぁ」「ソニン様良すぎる」「ソニンが最高すぎる」「まさかのソニンも出てて、目が覚めた笑」などの声が。さらに２００２年のソロ曲「カレーライスの女」での裸エプロンのビジュアルも話題となっただけに、「『「サバ缶、宇宙へ行く』の第１話で、ソニンがカレーライス食べてた 制作陣の遊び心に（いいね）」「半信半疑でソニンちゃん？と思ったけど、カレーライス食べているのを見てソニンちゃんだ！って確信した」「サバ缶のドラマでソニンちゃんがカレー食べてるの笑った」と木島との食事シーンでカレーを食べている姿に反応する声もあがっていた。