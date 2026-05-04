「うつ病になりやすい性格」とは？気をつけるべき性格の傾向とストレスの原因【医師解説】

誰でも落ち込んだり、元気が出なかったりすることはありますが、そんなとき「もしかしてうつ病かも……」と考えたことはないでしょうか？ じつは、うつ病にはなりやすい性格や傾向があり、そのような条件に当てはまる人は、うつ病の兆候が見られたとき注意した方が良いかもしれません。うつ病になりやすい性格とはどんな性格なのか、メンタルドクタークリニックの紫藤先生にメディカルドック編集部が聞きました。

監修医師：

紫藤 佑介（メンタルドクタークリニック）

1987年東京都生まれ。東邦大学医学部を卒業後、2年間の研修期間を経て精神科医となる。精神科医として働く中で精神疾患に対する偏見や誤解の解消、早期受診の必要性を実感し、SNSで精神科の情報発信を始める。馴染みやすさと分かりやすさを重視した発信が精神疾患を持つ方に限らず話題となり、総フォロワーは10万人を超え、これまで4冊の著書を執筆。2022年に紹介制・会員制のメンタルケアクリニック「メンタルドクタークリニック」を開院し、インフルエンサーや経営者を中心にプライバシーに配慮したメンタルケア・コーチングをおこなっている。

編集部

うつ病になりやすい性格や傾向はあるのですか？

紫藤先生

あります。一般的に言われているのは、「真面目な人」や「責任感が強い人」「完璧主義の人」「自分に厳しい人」はうつ病になりやすいということです。

編集部

なぜ、真面目な人や責任感が強い人はうつ病になりやすいのですか？

紫藤先生

そういう人は他人からの頼みを断ることができず、全部自分で引き受けてしまい、ストレスを溜め込んでしまうことが多いからです。完璧主義のために、途中で手を抜いたり投げ出したりすることができず、自分で自分を追い詰めてしまうということもあります。

編集部

ほかには、どんな性格の人がうつ病になりやすいのですか？

紫藤先生

「周囲に気を使い過ぎ」たり、「凝り性」だったりする人も、うつ病になりやすいとされています。周囲に気を使う人は、心のなかでは苦しんだり落ち込んだりしていても、周囲に気を使わせないように無理に頑張り過ぎることがあります。そのため、ストレスがどんどん溜まってうつ病になりやすいのです。

編集部

凝り性の人はなぜ、うつ病になりやすいのですか？

紫藤先生

凝り性の人は執着気質で、一旦これと決めたことに取り組んだら途中で弱音を吐かず、完璧を目指してしまう傾向があります。結局、何でも一人で抱え込んでしまい、うつ病になりやすいのです。

※この記事はメディカルドックにて＜｢うつ病｣になりやすい性格･傾向をご存じですか? うつ病の前兆も医師が解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。