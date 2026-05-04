宮舘涼太の姿勢が美しいと話題！「姿勢がきれい」「舘さま座高が低すぎ！」「お手々がピンとしてる」「脚長いのがよくわかる」

【写真】宮舘涼太の美しい姿勢＆脚の長さが伝わるワンショット

Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、最新話の場面写真を公開した。

■宮舘涼太“エータ”の姿勢にコメント続々

オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘涼太が演じる“エータ”と臼田あさ美“くるみ”が並んで座る場面写真を公開。

宮舘は薄く格子柄の入ったシャツに茶色のパンツ。一方の臼田も、胸元に刺繍が入ったピンク色のストライプ柄シャツと、揃いのシャツコーデでソファに座っている。

テキストでは、「いつもと違う雰囲気のエータとくるみ」と男女の絵文字を添え、「インタビューで恋愛観について聞かれた2人は、お互いをどう思っているのか答えますが…」と最新話の内容に触れながら紹介した。

この写真にフォロワーからは、「お二人とも姿勢がきれい」「舘さま座高が低すぎる！」「舘様のお手々がピンとしてる」「ちょこんと座るエータくんかわいい」「脚長いのがよくわかる」と2人の写真に様々なコメントが寄せられた。

また、「面白いと思っていたけどくるみの表情が切ない」「最後に笑い合っていたところでエータの人間味を感じた」「これからどうなるんだろう」と次なる展開に期待が寄せられていた。

■写真：宮舘涼太“エータ”と臼田あさ美“くるみ”の姿勢に注目