宮舘涼太の姿勢が美しいと話題！「姿勢がきれい」「舘さま座高が低すぎ！」「お手々がピンとしてる」「脚長いのがよくわかる」
Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、最新話の場面写真を公開した。
■宮舘涼太“エータ”の姿勢にコメント続々
オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘涼太が演じる“エータ”と臼田あさ美“くるみ”が並んで座る場面写真を公開。
宮舘は薄く格子柄の入ったシャツに茶色のパンツ。一方の臼田も、胸元に刺繍が入ったピンク色のストライプ柄シャツと、揃いのシャツコーデでソファに座っている。
テキストでは、「いつもと違う雰囲気のエータとくるみ」と男女の絵文字を添え、「インタビューで恋愛観について聞かれた2人は、お互いをどう思っているのか答えますが…」と最新話の内容に触れながら紹介した。
この写真にフォロワーからは、「お二人とも姿勢がきれい」「舘さま座高が低すぎる！」「舘様のお手々がピンとしてる」「ちょこんと座るエータくんかわいい」「脚長いのがよくわかる」と2人の写真に様々なコメントが寄せられた。
また、「面白いと思っていたけどくるみの表情が切ない」「最後に笑い合っていたところでエータの人間味を感じた」「これからどうなるんだろう」と次なる展開に期待が寄せられていた。