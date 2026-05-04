◇プロ野球セ・リーグ中日ー阪神（4日、バンテリンドーム）

プロ3登板目となる先発マウンドにあがったドラフト1位ルーキー・中西聖輝投手。初回に3点を失うも持ち直し、最多112球を投じる力投で、7回3失点としました。

初回のマウンドでは先頭・郄寺望夢選手にヒットを許し、中野拓夢選手・森下翔太選手を連続でフライに打ち取るも、四死球で満塁のピンチを招きます。ここで打席に迎えた前川右京選手には、走者一掃のタイムリー2塁打とされ3点の先制を許しました。

しかし直後には打線が奮起。対する阪神の先発・門別啓人投手の前に、細川成也選手の3ランなどで一気に逆転に成功しました。

1点のリードで迎えた2回のマウンドでは状態を持ち直し、三者凡退の好投。3回からは3イニング連続で得点圏にランナーを背負うも、決定打を許さぬ粘りのピッチングを披露しました。

6回には再び三者凡退とすると、7回には1アウトから森下選手、佐藤輝明選手を二者連続で空振り三振。中西投手は拳を握りながら力強くほえました。

その後、7回裏の打席では代打が送られ交代。この日は7回で過去最多となる112球を投げ、被安打3、奪三振9、与四死球6、3失点となっています。