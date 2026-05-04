40・50代がキレイめに穿ける「スウェットパンツ」→【ユニクロ】に売ってたーーッ♡

ゆるっと穿けて楽ちんなスウェットパンツ。大人コーデにはラフすぎる……と思っているなら、今回紹介する【ユニクロ】のスウェットパンツに注目してみて。40・50代女性も穿きやすい、まるでスラックスのような美シルエットが魅力です。おしゃれさんの上品な着こなしもぜひ参考に。

シルエットで魅せる大人っぽスウェットパンツ

【ユニクロ】「スウェットストレートパンツ」\3,990（税込）

ストンと落ちるストレートシルエットのスウェットパンツ。縦のラインが強調されるセンターシーム入りで、スタイルアップが期待できます。@shocogram__さんのように黒のジャケットと合わせれば、部屋着っぽさを払拭した着こなしに。シアーシャツで涼しげに仕上げるのもおすすめ。

きれいめシャツ合わせなら大人も着こなしやすい

カジュアルなスウェットパンツを大人が穿くなら、ジャケットやきれいめシャツと合わせるとラフ見えしにくくおすすめです。クールなネイビーならあらゆるカラーに合わせやすく、@yuki__wearさんのように「公園コーデ」に選んでも汚れが気になりにくいかも。リボンなど可愛いポイントを効かせたシャツを選べば、女性らしさもプラスできます。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。