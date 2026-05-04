連日荒らされるゴミ袋。「嫌がらせ？」隣人を疑った私が青ざめた、映像に映っていた『意外な犯人』とは

繰り返されるゴミ荒らしに不安と疑念が募り、ついには隣人まで疑ってしまう事態に！？

真相を確かめるため設置したカメラに映っていたのは、予想もしない光景でした──。

今回は筆者の知人から聞いた、思い込みの怖さを感じるエピソードをご紹介します。

ゴミが荒らされている！

ある朝、家の前に出したゴミ袋が派手に破られていたことがありました。

そのときは『よく近くにいるカラスの仕業よね』と思い片づけたものの、数日後のゴミ回収の日も、また次の日にも、同じようにゴミ袋が荒らされることが続いたのです！

しかも、袋の破れ方が妙に整っていて、まるで人が開けたようにも見えました。

ご近所トラブル？

何度も繰り返されるので、『もしかして誰かが荒らしている？』という疑いまでもが頭をよぎった私。

『ご近所トラブル？』『何か気づかないうちに誰かに嫌なことをしちゃったのかしら？』

思い返せば、ここ3か月ほど仕事が多忙だったこともあり、隣人とゆっくり顔を合わせて話すような機会もほぼゼロになっていました。

道ですれ違うとこれまで世間話をしていたのに、忙しさに追われてペコっと頭を下げて通り過ぎてしまっていた私。

その態度が誰かの気に障ってしまったのではないか、と悩むようになったのです。

ひとりで悩み続けるうちに、不安や心配で夜も眠れなくなってしまった私は、原因をはっきりさせて安心したい一心で、夫と相談して自家の玄関先を映す防犯用の簡易カメラを設置することにしました。