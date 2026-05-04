

作業する香川県立農業経営高校の生徒たち

香川県の高校生が自分たちで育てた農産物を使ってお茶を作り、販売しました。

香川県立農業経営高校の3年生3人が取り組んでいるのは……

（農業経営高校3年／川村椛恋さん）

「アスパラの残渣（ざんさ）の部分をアスパラ茶として作っています」

授業で育てたアスパラガスを出荷していて、その「残渣」と呼ばれる、捨ててしまう部分を使ってお茶を作っています。

出荷に向けた作業を見せてもらいました。カットに使うまな板に、何やら線が引かれています。

（川村椛恋さん）

「アスパラガスの出荷は30cmを規定にやっていて、40cmのものを収穫するので、10cm以上は（余計に）取ることになります。もったいないなと思っていたんですけど、それをどう活用したらいいのか分からなかったので何とも言えていなかったです」

捨てられる根元を救いたい！ その思いで、これまでに根元を使ったドライカレーや和紙なども作ってきました。しかし、保存のしやすさなどから一番良いと判断したのが、この「アスパラ茶」。2年ほど前に完成しました。

今回、初の取り組みとして、高校の春祭りで販売することに。しかし、道のりは簡単ではなく……

（川村椛恋さん）

「果てしない！」

調理からティーバッグに詰める作業まで、自分たちで全てやらなくてはいけません。

乾燥させた根元を粉砕してフライパンで焙煎。そして1ｇずつ詰めてティーバッグにしています。これを10個1セットにして50セット販売するので、ティーバッグ500個を作らなければなりません。この日だけでは終わらず、作業は別日にも行われました。

いよいよ販売当日。

（農業経営高校／川崎博功 教諭）

「一応きょう全部で79（袋）だったかな？ 準備していますので、あるだけ売ろうかなと思います」

予定の50袋を上回る79袋が完成しました。

（農業経営高校3年／田村結衣さん）

「めっちゃ大変でした」

気になるのはこの特徴的なロゴマーク。アスパラガスが刺さっています。

（4月13日のやりとり）

田村さん「アスパラの匂いがするから、湯気をアスパラにしてみようかな。どうですか？」

川村さん「いいと思います！ 湯気が？」

田村さん「アスパラ！」

このロゴマークは、3人でイラスト案を持ち寄って決めたものなんです。独創性が光った田村さんの絵に決まりました。

（田村結衣さん）

「ちょっと緊張します。売れるか心配。売れてほしいですね。頑張って作ったので」

試飲用のお茶も用意して、開店準備は万端。午前8時半、初めての販売が始まりました。すると早速……

（お客さん）

「ごちそうさまでした。1つもらおう」

（田村結衣さん）

「500円です。ありがとうございます！」

どんどん売れていきます。いいスタートダッシュ！

（田村結衣さん）

「思ったより早く売れたんでうれしいです」

このアスパラ茶、どんな味かというと……

（荻津尚輝リポート）

「鼻にアスパラガスの香りが抜けるのと、アスパラガスの根元の部分のみずみずしい味がします」

お母さんに飲ませてもらった小さい子は、渋そうな顔と思いきや…もう一口！ すっかり、やみつきになったようで、1つ購入していました。

（購入した人）

「少し甘いしおいしい。家族と飲みます。子どもも好きだと思います」

（農業経営高校／川崎博功 教諭）

「残りもう出して」

（田村結衣さん）

「おお、あとちょっと！」

「（Q.だいぶ減ってきましたね）はい！ 良かったです」「（Q.もう最後の段ボール？）はい、そうです。ここに出ているのが最後です」

販売開始から1時間半ほどで、在庫は店頭に並んでいるものだけに。しかし……

「アスパラ茶の試飲どうですか～」

「……人が減ったね」

「減ってきましたね」

それでも、2人は負けずに販売。そしてついに……

（田村結衣さん）

「ラスト1袋です！」

「ありがとうございます！ 完売です」

「イェーイ！ 売れた売れた！」

（田村結衣さん）

「計画して準備して販売して。それが売れた時うれしかった」

（農業経営高校／川崎博功 教諭）

「初めからうまくいかないこともたくさんあったので、それをどう改善したらいいのかというのも一つ勉強になったかと思います。今後も1回の失敗で諦めてしまうのではなくて、どうしたらうまくいくかをしっかり考えながら学習に取り組んでもらいたい」

この日は、違うブースで働いていた川村さんと岡林さんもやってきました。

（農業経営高校／川崎博功 教諭）

「次また販売できるように、これから準備・計画を頑張ってやってください」

（生徒）

「はい！ ありがとうございます」