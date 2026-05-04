◆第３０回黒潮皐月賞・重賞（５月３日、高知競馬場・ダート１４００メートル、不良）

高知３冠の初戦に地元佐賀の１２頭が出走し、単勝１・２倍で断然人気のカツテナイオイシサ（牡３歳、高知・雑賀正光厩舎、父ヴァンセンヌ）が、同じ雑賀正厩舎のクスダマとの大接戦を制して重賞３連勝を飾った。勝ちタイムは１分２８秒０。

同馬は中団から進め、最後の直線では先に先頭に立ったクスダマとの激しいマッチレースに。不良馬場で前が止まらない馬場も関係なく、カツテナイオイシサは外から一完歩ごとに迫り、最後は鼻差でとらえた。

３番人気のクスダマ（永森大智騎手）が２着で内田玄祥オーナーのワンツー。２番人気のサンフラワームーン（妹尾浩一朗騎手）が３着だった。

岡村卓弥騎手（カツテナイオイシサ＝１着）「今日こんな馬場だったんですけど、本当に最後は馬が根性出して、かわしにいってくれました。僕も最後必死だったのでゴールした瞬間どっちが勝ったか分からなかったですが、永森さんが『おめでとう』と言ってくれて、勝ったんだと思いました。馬が元気良すぎて早くレース来てくれないかと、ずっと思ってて、やっとレースを迎えられて、勝つことができてホッとしています。（３歳重賞全制覇について）言ったからには絶対に取らないといけないなと思ってますし、馬は万全なんで、あとは僕がしっかり乗るだけなので、日々精進して頑張っていきたいです」