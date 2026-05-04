『風、薫る』髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは… 第27回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第27回（5日）の場面カットが公開されている。
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・
今回は、髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて・・
【写真】新たな相関図を公開 新キャストが続々合流！
前回は、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・
今回は、髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて・・