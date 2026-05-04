連続テレビ小説『風、薫る』の場面カット（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第27回（5日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、看護指導の教師、バーンズ（エマ・ハワード）がスコットランドからやってきた。直美（上坂樹里）と多江（生田絵梨花）が通訳をしながらすぐに授業が始まるが、内容は想定外のことばかり。りん（見上愛）は質問をしてみるが・・

　今回は、髪型を洋髪に変えさせられた生徒たちは、エプロンを作るように言われる。多江（生田絵梨花）がバーンズ（エマ・ハワード）に不満をぶつけるが、バーンズは動じない。訪れた休日に、りん（見上愛）は直美（上坂樹里）、トメ（原嶋凛）を誘って町に出かけると、不思議な音が聞こえてきて・・