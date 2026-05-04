【あすから】キム・ミョンス、突然“暗行御史”に任命されてしまう… 韓国時代劇『暗行御史＜アメンオサ＞〜朝鮮秘密捜査団〜』、放送スタート＜キャスト・あらすじ＞
INFINITEのエルこと、キム・ミョンスが主演する韓国ドラマ『暗行御史＜アメンオサ＞〜朝鮮秘密捜査団〜』（全16話）が、あす5日（前9：00〜）よりCSホームドラマチャンネルで一挙放送される。
【動画】『財閥家の末息子』『暗行御史』など…GW一挙配信作品
同作は民衆の無念を晴らすために、不正腐敗に立ち向かっていく朝鮮時代の王室の秘密捜査官“暗行御史”と御史団の痛快な活躍を描くコミカルミステリー時代劇。
キム・ミョンスが昼間は官僚、夜は遊び人という二重生活を送りながら、突然“暗行御史”に任命されてしまう主人公ソン・イギョムを好演。妓生に扮した茶母（タモ）のホン・ダインを『梨泰院クラス」のクォン・ナラが、イギョムの小間使いのパク・チュンサムを『私の夫と結婚して』のイ・イギョンが演じる。
■あらすじ
不正を追及していた暗行御史であるパク・チョルギュ（キム・スンス）が、突然失踪してしまったことにより、朝廷では新たな暗行御史の人選に動き始めていた。そんな中、弘文館の役人のイギョム（キム・ミョンス）はトラブルを起こしてしまい、義禁府に捕まってしまう。そんなイギョムに対し、都承旨のテスン（アン・ネサン）は暗行御史になって罪を償うように命じる。イギョムは仕方なく命令に従い、暗行御史となるのだが…。
■演出
キム・ジョンミン、イ・ミンス
■脚本
パク・ソンフン、カン・ミンソン
■キャスト
キム・ミョンス、クォン・ナラ、イ・イギョン、イ・テファン、チョ・スミン
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同作は民衆の無念を晴らすために、不正腐敗に立ち向かっていく朝鮮時代の王室の秘密捜査官“暗行御史”と御史団の痛快な活躍を描くコミカルミステリー時代劇。
キム・ミョンスが昼間は官僚、夜は遊び人という二重生活を送りながら、突然“暗行御史”に任命されてしまう主人公ソン・イギョムを好演。妓生に扮した茶母（タモ）のホン・ダインを『梨泰院クラス」のクォン・ナラが、イギョムの小間使いのパク・チュンサムを『私の夫と結婚して』のイ・イギョンが演じる。
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■演出
キム・ジョンミン、イ・ミンス
■脚本
パク・ソンフン、カン・ミンソン
■キャスト
キム・ミョンス、クォン・ナラ、イ・イギョン、イ・テファン、チョ・スミン