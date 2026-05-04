プレミアリーグ第35節、アーセナルはフラムを3-0と破り、勝ち点を76まで伸ばした。2位マンチェスター・シティは2試合消化が少ない状態で勝ち点70だが、大きなプレッシャーをかけることに成功している。



この試合で2得点1アシストと活躍したのはFWヴィクトル・ギェケレシュだった。これでギェケレシュはシーズン通して公式戦21ゴールとした。アーセナルの選手で、デビューシーズンに20ゴールを超えたのはプレミアリーグ史上ティエリ・アンリとアレクシス・サンチェスだけだ。





リーグを見渡しても、ギェケレシュよりも得点を挙げている選手は多くない。なんだかんだと批判されながらも、チェルシーのジョアン・ペドロ（19ゴール）やマンチェスター・シティのアントワーヌ・セメンヨ（ボーンマス時代含め18ゴール）、リヴァプールのウーゴ・エキティケ（17ゴール）よりも多くのゴールを決めている。フラム戦では最前線のギェケレシュに積極的にボールを届けようという意思が見え、ギェケレシュも体を張ってボールを収めるシーンがこのところ増えてきた。負傷も少なく、『BBC』はアーセナルの攻撃陣の多くが怪我で戦線を離脱しているなか、ギェケレシュの強靭さは称賛に値すると評している。昨季ポルトガルリーグ54得点という看板を背負ってやってきたギェケレシュだが、シーズン前半は適応に苦しみ期待はずれの烙印を押されかけていた。ここにきて再びパフォーマンスは上がっており、シーズンが終わる頃にはアンリが記録したデビューシーズン公式戦26ゴールという記録を超える可能性も出てきている。