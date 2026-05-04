大阪・ＭＢＳテレビはこのほど、日本の放送文化の質的な向上を目的とし、優秀な番組・個人・団体を顕彰する２０２５年度第６３回ギャラクシー賞のテレビ部門下期選考において、下記３番組が「奨励賞」を受賞したと発表した。

▼映像’２５「家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜」（２５年１２月２１日放送）

▼ＴＢＳドキュメンタリー解放区「家族を罪に問う〜家庭内性被害の告白〜」（２６年１月１１日放送）

▼映像’２６「西成と中国〜共生か排除か〜」（２６年３月１５日放送）

「家族を罪に問う―」は当時高校生の実の娘に性的暴行を加えたとして、富山県の元会社役員の父親・大門広治被告に懲役８年の判決が言い渡された２５年１０月の裁判から始まる。きっかけは被害者本人の福山里帆さんの実名・顔出しでの告白。母親が不在の自宅で、中学２年の時に始まった被害。誰にも言えず、一人抱え続けてきた里帆さんは、今もＰＴＳＤなどに苦しみ続けている。しかし一昨年、現在の夫・佳樹さんとともに、過去を断ち切るため「父を罪に問う」と決める。

ただ刑事告訴から判決に至るまでの道のりは、想像を超える苦難の連続だった。加害者である父親との面会、親族からの反発、捜査機関の取り調べによる追体験。それでも里帆さんは「同じような被害に遭った人たちの道しるべになりたい」と、裁判にも出廷。卑劣な家庭内性虐待の実態を証言た。

里帆さんの思いは全国に波及し、里帆さんのＳＮＳ宛てにカミングアウトする声が相次いでいる。のうち大阪府に住む２０代のかおりさん（仮名）は、中学時代に実の伯父に性的虐待を受けた。後遺症に苦しみ、生活も立ち行かない状況だが「自分も変わりたい」と刑事告訴に踏み切った。

「家族を訴える」とはどういうことなのか。裁判で実の父を問う里帆さんの３年、そして訴えに至ったかおりさんの姿から、「家庭内での性的虐待」の理不尽さを考える。

和田浩プロデューサー「家庭内性被害という『見えない犯罪』を立証する困難さ。そして何より、自らの深い傷に向き合い、告白してくださった被害者の方々の勇気こそが、私たちを突き動かす原動力でした。取材に応じてくださった皆様に、心より深く感謝申し上げます。今後も、社会の死角に取り残され、かき消されがちな声に寄り添い、真実を伝えるドキュメンタリー制作に努めてまいりま

す」

森亮介ディレクター「性犯罪の中でも表面化しづらいと言われる“家庭内性暴力”。今回その実態に迫りましたが、描けたのはほんの一端です。取材を重ねるに連れ、決して珍しい事件ではなく、全国の家庭で起きている事件なのではないかと感じました。微か（かすか）なＳＯＳを送る子どもたちが周りにいないか。見てくださった人が、少しでもそのような意識を持つきっかけになれば幸いです」