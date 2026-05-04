女優黒島結菜（29）が、3日放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。18歳のときに出会ったキーマンを明かした。

黒島は「沖縄だったので、芸能活動するっていうのが嫌でも目立つし、東京にオーディションで行ってるけど表立って何も出てない時期が3年ぐらいあったりとかして。“なんかうまくいかないな”っていう中学時代だったような気がします」とデビュー当時を振り返った。

占師の彌彌子さんが「ただ、18歳で転換期。成長できるキーマンみたいな人と出会う」と占うと、黒島は「あ！ わかった！ 杏さんかも！」と声を上げた。ちょうどこの時期に共演したと思います」と明かした。

2人は16年公開の映画「オケ老人！」で共演。杏が映画初主演で初のバイオリン演奏に挑戦した作品だった。黒島は「家も近かったので、週に1、2回ぐらいは杏さんの家に行って、ご飯を食べさせてもらったりとかしてたのがその時期かも」と語った。

「（現在）フランスに住んでいるから、フランスに遊びに何回か行ったりとかもしましたし。子育ての話とか、プライベートの話とか。家族のようなそんな近い存在になったなって感じがしてますね」と杏との親密さを語った。