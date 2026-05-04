メ～テレ（名古屋テレビ）

この時期恒例の神事、三重県桑名市の多度大社で「上げ馬神事」が始まりました。

勢いよく坂を上る馬。桑名市の多度大社で毎年行われる伝統の神事、「上げ馬神事」です。

馬が坂を上り切った回数で農作物の吉凶を占います。4日と5日行われ、約５万人の観客が見込まれています。

過去には、勢いよく坂を駆け上がるよう、馬に酒や興奮剤を与えたり、ムチなどで叩いたりしていたという神事。

2023年に、坂を駆け上がるときに骨折した馬１頭を殺処分したことをきっかけに、「動物虐待」との批判が殺到しました。

その翌年からは、２メートル近くあった壁が撤去され、坂の傾斜も緩やかに。 象徴ともいえる「壁」の撤去は、県の「無形民俗文化財」でもある伝統行事の継承と動物愛護との両立を図るため、苦渋の決断でした。

「今後も時代に合わせて、変えていきたい」

初日の4日、神事は午後１時から始まり、6頭のうち5頭が怪我無く坂を上りきりました。1頭は騎手が落馬しましたが、騎手の命に別状はなく、馬のけがについては確認中ということです。

多度大社は、「神事を守るため動物愛護の観点も重視し、今後も時代に合わせて、変えていきたい」としています。