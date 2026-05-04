「バチェラー4」休井美郷、胸元輝くドレス姿で夫と密着「幸せオーラが眩しい」「身長差が尊い」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4に参加したタレントの休井美郷が5月3日、自身のInstagramを更新。白のオフショルダーのドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真「バチェラー」出身美女「すべて絵になる」胸元輝くドレス姿で夫と密着
フランスを訪れている休井は「ずっっっと来たくて、保存してたレストラン」とつづり、崖の上にあるレストランで撮影した写真を複数枚投稿。「サンセットの時間に合わせて1か月前から予約しました」と明かし、胸元が輝く白のオフショルダードレスにパールのアクセサリーを合わせた優雅な装いを披露した。また、夕日に照らされながら夫と寄り添う2ショットも公開している。
さらに、「食事はもちろん、店員さんがとても優しくて親切で、絶対また来たいと思ったお店でした…」とコメントし、「＃nice」「＃honeymoon」とハッシュタグを添えている。
この投稿に「ロマンチックでうっとり」「幸せオーラが眩しい」「身長差が尊い」「すべて絵になる」「新婚旅行素敵すぎる」「完璧に着こなしててすごい」「上品で綺麗なドレス」「旦那様、格好いい」と反響が集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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【写真「バチェラー」出身美女「すべて絵になる」胸元輝くドレス姿で夫と密着
◆休井美郷、胸元輝くドレスで夫との2ショット披露
フランスを訪れている休井は「ずっっっと来たくて、保存してたレストラン」とつづり、崖の上にあるレストランで撮影した写真を複数枚投稿。「サンセットの時間に合わせて1か月前から予約しました」と明かし、胸元が輝く白のオフショルダードレスにパールのアクセサリーを合わせた優雅な装いを披露した。また、夕日に照らされながら夫と寄り添う2ショットも公開している。
◆休井美郷の投稿に反響
この投稿に「ロマンチックでうっとり」「幸せオーラが眩しい」「身長差が尊い」「すべて絵になる」「新婚旅行素敵すぎる」「完璧に着こなしててすごい」「上品で綺麗なドレス」「旦那様、格好いい」と反響が集まっている。
休井は2025年7月7日、入籍したことを報告。2026年1月19日には結婚式を挙げたことを伝えていた。（modelpress編集部）
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