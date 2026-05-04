中尾明慶、「妻から寝室を別にしたいとの申し出」寝相にファン衝撃「どしたらそうなるん？」→妻・仲里依紗も反応「悩み続けています」
俳優の中尾明慶（37）が3日、自身のインスタグラムを更新。「妻から寝室を別にしたいとの申し出がありました…」との投稿に反響が寄せられている。
【写真】「芸術作品」「どしたらそうなるん？」驚きの寝相を公開した中尾明慶
中尾は、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません」とつづった。この投稿に、妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」「なので証拠写真を撮り続けるしか方法がありません」と反応した。
ファンからは「芸術作品」「面白すぎて笑った」「どしたらそうなるん？」といったコメントが寄せられた。
【写真】「芸術作品」「どしたらそうなるん？」驚きの寝相を公開した中尾明慶
中尾は、足が段差の違う隣のベッドまで飛び出している驚きの寝相の写真を投稿。「これは私が悪いのでしょうか…でも私には記憶がございません」とつづった。この投稿に、妻で俳優の仲里依紗（36）も「私は13年も悩み続けています」「なので証拠写真を撮り続けるしか方法がありません」と反応した。
ファンからは「芸術作品」「面白すぎて笑った」「どしたらそうなるん？」といったコメントが寄せられた。