放送作家の高田文夫氏（77）が4日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）に出演。近所で人気アナウンサーに遭遇したことを明かした。

高田氏はオープニングトークの中で「昨日、一昨日さ、近所に用事があるんで家を出たんだよ。パッと出て、曲がって用事がある方に行ったんだよ」と回想。「曲がって歩いて行ったら、ジョギングだかウォーキングだかわかんないけど上下のジャージー着てさ、薄いサングラスかけながら、ちゃっちゃと走ってくるやつがいるんだよ」と振り返った。

続けて「で、俺の顔見たら、『あ！ 高田先生！』って直立不動になってさ。メガネをサッと外して『TBSの安住です』って」と安住紳一郎アナに声をかけられたと語った。アシスタントの松本明子が「ええ〜！」と仰天すると、高田氏も「笑うだろ？」とまさかの人物に大笑いした。

安住アナとのやりとりも明かし「『何やってるんですか？』って。俺は（自宅が）ここだからって。『ああ、やっぱり先生はいいとこに住んでるな』って言うからさ。何で俺んちの前走ってるの？ って言ったら。『違うんです。内緒ですけど、僕その奥の裏の小さいマンションなんです』って」と“ご近所”だったことが発覚。「『いいなあ、先生はやっぱり』なんて人んち見てさ」と笑い、「『僕、いつもここ走ってるんです。寝る前』って」と安住アナのルーティンも明かしていた。