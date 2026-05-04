「ナンバープレートにしたい」と思う三重県の地名ランキング！ 2位「鈴鹿市」を抑えた1位は？【2026年調査】
進学や就職による引っ越しで他県からの転入者が増える春は、新しい土地の名前や響きに新鮮な魅力を感じる瞬間が多いものです。街ゆく車のナンバーを目にするたび、その土地の風景やステータスに思いを馳せ、特別な「響き」を持つ地名に憧れを抱く人もいるかもしれませんね。
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う三重県の地名ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「サーキットのイメージが強く格好いい」（40代女性／東京都）、「サーキットがあるので、いろいろなデザインができると思うからです」（50代女性／愛知県）、「クルマ好きなら『鈴鹿』は魅力的かと思いました」（50代女性／岐阜県）といったコメントがありました。
回答者からは、「天照大御神のご利益がありそうなので、伊勢神宮をイメージしてほしい」（40代女性／高知県）、「伊勢神宮のイメージで神聖さ特別感があるからです」（20代女性／静岡県）、「伊勢神宮という日本を代表する聖域があり、神聖で伝統的な響きがあるため、ナンバープレートとして掲げることができれば誇らしく感じると思うからです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月1〜2日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートに関するアンケートを実施しました。その中から、「ナンバープレートにしたい」と思う三重県の地名ランキングの結果をご紹介します。
2位：鈴鹿市／56票2位は、モータースポーツの聖地「鈴鹿サーキット」を擁する鈴鹿市です。世界的なレースが開催される都市として、車好きの間では圧倒的なブランド力を誇ります。疾走感やスポーティーなイメージが強く、ドライブや車そのものを楽しむ層にとって、自分のナンバープレートに冠したい憧れの地名となっています。
回答者からは、「サーキットのイメージが強く格好いい」（40代女性／東京都）、「サーキットがあるので、いろいろなデザインができると思うからです」（50代女性／愛知県）、「クルマ好きなら『鈴鹿』は魅力的かと思いました」（50代女性／岐阜県）といったコメントがありました。
1位：伊勢市／66票1位に選ばれたのは、日本人の心のふるさと「伊勢神宮」が鎮座する伊勢市です。古くから「お伊勢参り」の地として親しまれ、神聖で伝統的なイメージが定着しています。地名が持つ高い格式と、どこか心が洗われるような清らかな響きは、多くの人にとってナンバープレートとしての「格」を感じさせるようです。
回答者からは、「天照大御神のご利益がありそうなので、伊勢神宮をイメージしてほしい」（40代女性／高知県）、「伊勢神宮のイメージで神聖さ特別感があるからです」（20代女性／静岡県）、「伊勢神宮という日本を代表する聖域があり、神聖で伝統的な響きがあるため、ナンバープレートとして掲げることができれば誇らしく感じると思うからです」（40代男性／奈良県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)