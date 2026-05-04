4日の公演が強風の影響により中止となった音楽フェス『JAPAN JAM 2026』について、5日の公演は実施することを、公式サイトで発表しました。

2日から5日まで千葉市蘇我スポーツ公園で開催を予定していた『JAPAN JAM 2026』。公式サイトでは4日の公演について、「強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表していました。

■5日は「公演を実施」 現地の状況が明らかに

その後、公式サイトが更新され、5日については「公演を実施」と発表。現地の状況について、「昨晩から本日にかけての強風の影響で、ステージやテントの一部が破損している状況です。風が弱まる見込みの本日18時以降に修復作業を行う予定ですが、実際の天候次第では、通常とは異なる形での開催となる可能性がございます」と説明しました。

さらに、「風の影響を最も強く受けているSUNSET STAGEにつきましては、ステージの屋根が破損してしまっている状況です。万が一参加者やアーティストの安全が確保できない場合は、SUNSET STAGEのアクトを、可能な限り別ステージに振り替えて開催します」としています。