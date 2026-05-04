【あす】チ・チャンウクの“クリスマス”来日ファンミーティング放送 『サムダルリヘようこそ』トークや歌唱、ファンとの交流も
韓国の俳優チ・チャンウクが2023年12月25日に東京・東京国際フォーラム ホールAで開催した、来日ファンミ―ティング『2023 チ・チャンウク Japan Fan Meeting `Ji`ngle Bells』が、5日（前11：30〜）に「アジアドラマチックTV（アジドラ）」で放送される。
【イベント写真】トナカイ姿で…ファンと交流するチ・チャンウク
同公演は、昼夜あわせて1万人のファンが集結した、クリスマスという特別な日に開催されたファンミ―ティング。
『サムダルリヘようこそ』をはじめとするドラマトークに加え、客席へ直接足を運んでファンと対決するゲームコーナー、日本CDデビュー曲「あなたがいてくれた」の初披露など、多彩な企画で会場は大盛り上がり。
さらに、プレミアムチケット特典のミニアフターパーティーの様子も収録。熱気に包まれた会場の模様に加え、独占インタビューや来日中のオフショット映像もたっぷりと放送する。
【イベント写真】トナカイ姿で…ファンと交流するチ・チャンウク
同公演は、昼夜あわせて1万人のファンが集結した、クリスマスという特別な日に開催されたファンミ―ティング。
さらに、プレミアムチケット特典のミニアフターパーティーの様子も収録。熱気に包まれた会場の模様に加え、独占インタビューや来日中のオフショット映像もたっぷりと放送する。