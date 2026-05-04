タイムマシーン3号・関太、約40年前の“実家の車”公開 日産『ローレル』の情報求む「車に詳しい方にお力貸して欲しくて…」
お笑いコンビ・タイムマシーン3号の関太（46）が4日、自身のXを更新。“実家の車”について、有識者に助けを求めた。
【写真】懐かしい「群57」ナンバーにカスタムホイール…タイムマシーン3号・関太、約40年前の“実家の車”日産『ローレル』の全貌
関は、幼いころの写真を3枚投稿。「車に詳しい方にお力貸して欲しくて」と書き出し、「子供の時に実家で乗っていた日産のローレル。これの年式がどうしても出てこず、後ろの文字もよく分からなくて」「どちら様か詳しい方いらっしゃいますか？」と呼びかけた。
この投稿に「C32型、1984年頃らしいです」「1980〜1984のC31ですね。ご近所さんにありました」「C31の81年式(前期)かと」「C31型 ローレルの前期型なので80年〜82年式かと 当時のピラーレスハードトップの解放感が伝わるお写真ですね」など、続々とコメントを寄せられている。
【写真】懐かしい「群57」ナンバーにカスタムホイール…タイムマシーン3号・関太、約40年前の“実家の車”日産『ローレル』の全貌
関は、幼いころの写真を3枚投稿。「車に詳しい方にお力貸して欲しくて」と書き出し、「子供の時に実家で乗っていた日産のローレル。これの年式がどうしても出てこず、後ろの文字もよく分からなくて」「どちら様か詳しい方いらっしゃいますか？」と呼びかけた。
この投稿に「C32型、1984年頃らしいです」「1980〜1984のC31ですね。ご近所さんにありました」「C31の81年式(前期)かと」「C31型 ローレルの前期型なので80年〜82年式かと 当時のピラーレスハードトップの解放感が伝わるお写真ですね」など、続々とコメントを寄せられている。