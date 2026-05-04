◆パ・リーグ 楽天―日本ハム（４日・楽天モバイル最強）

楽天が４日、大量６選手の入れ替えを行った。

オスカー・ゴンザレス外野手（２８）、田中千晴投手（２５）、滝中瞭太投手（３１）を出場選手登録。代わって、早川隆久投手（２７）、柴田大地投手（２８）、武藤敦貴外野手（２４）が出場選手登録を抹消された。

２年目のゴンザレスは今季、１軍では１試合の出場で１打数無安打。４月中旬以降は、ファームで調整してた。ファームではここまで２１試合に出場して、打率２割７分１厘、３本塁打、９打点。４月２８日の同リーグ巨人戦（森林どり泉）では逆方向の右翼へのアーチを放っていた。長打力が期待される助っ人がチームの勢いを加速させていく。

抹消された早川は前日３日のソフトバンク戦で７回無失点、９奪三振で今季２勝目をマーク。１２０球の熱投だった。左肩の手術明けのシーズンながら、開幕からフル回転していたことを考慮しての抹消とみられる。この日の１軍練習には参加し、キャッチボールなどを行って調整していた。