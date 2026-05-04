日向坂46金村美玖、短パンから美脚スラリ フェス参戦コーデに「まさか変装ゼロでいたとは」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】日向坂46の金村美玖が5月3日、自身のInstagramを更新。音楽フェスティバルでのプライベートショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】23歳日向坂46人気メンバー「膝下の長さレベチ」美脚スラリのフェス参戦コーデ
金村は「初めてのJAPAN JAM お天気にも恵まれて最高の1日でした〜」とつづり、5月2日より千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている音楽イベント「JAPAN JAM 2026」（※5月4日については強風のため開催中止）でのプライベートショットを多数公開。金村はカーキのバケットハットにTシャツ、パーカー、ハーフパンツといった音楽フェスティバル仕様のコーディネートを披露し、ハーフパンツからはスラリとした脚が伸びている。自身のソロショットのほか、同じく日向坂46のメンバーである清水理央との2ショットなども披露している。
更に金村は「昔からフェス大好きなのですが、なかなか都合が合わず…今年は叶えられて嬉しい！！」と、多忙により普段は中々参加できないことを告白。「りおと好きな曲とか感想共有できたのも楽しかった〜 たくさんのパワーをありがとうございます！」と、イベントを楽しんだという感想と共に投稿を締めくくった。
この投稿には「コーデ真似したい」「スタイル抜群」「お洒落で可愛い」「膝下の長さレベチ」「めっちゃ楽しそう」「まさか変装ゼロでいたとは」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】23歳日向坂46人気メンバー「膝下の長さレベチ」美脚スラリのフェス参戦コーデ
◆金村美玖、春のフェスコーデで美脚披露
金村は「初めてのJAPAN JAM お天気にも恵まれて最高の1日でした〜」とつづり、5月2日より千葉市蘇我スポーツ公園にて開催されている音楽イベント「JAPAN JAM 2026」（※5月4日については強風のため開催中止）でのプライベートショットを多数公開。金村はカーキのバケットハットにTシャツ、パーカー、ハーフパンツといった音楽フェスティバル仕様のコーディネートを披露し、ハーフパンツからはスラリとした脚が伸びている。自身のソロショットのほか、同じく日向坂46のメンバーである清水理央との2ショットなども披露している。
◆金村美玖の投稿に反響
この投稿には「コーデ真似したい」「スタイル抜群」「お洒落で可愛い」「膝下の長さレベチ」「めっちゃ楽しそう」「まさか変装ゼロでいたとは」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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