元RADWIMPSのギタリスト桑原彰（40）が4日、自身のXを更新。悪天候による音楽フェスの当日中止発表をめぐり、不満の声に「なるべく我慢しようぜ」と呼びかけた。

この日低気圧の影響により全国が強風に見舞われ、千葉市蘇我スポーツ公園で行われている「JAPAN JAM 2026」や、大阪・泉大津フェニックスで開催予定だった「OTODAMA'26」のこの日の公演の中止が当日に発表された。

桑原は「当日にフェス中止になった場合アーティスト側も貰うはずだったギャラ、当日会場でのグッズの売り上げ、準備段階リハーサル等でスタジオ代ライブスタッフへのギャラも発生しているのでそれらも無駄になります。保険に入っていたり契約書の条件によって変わりますがかなりの痛手となります」とアーティスト側が被る損害について記した。

SNS上ではフェスの中止が当日発表になったことについて、すでに会場に向けて移動していたフェス参加予定者から不満の声も聞かれるが「なのでホテル代や飛行機新幹線代が無駄になってしまってもなるべく我慢しようぜ。天候はどうしようもないし誰も悪くない」と呼びかけるようにつづり「また見にいく時に2倍にしてかっこいいライブをして返してくれるはずです」とアーティストにも期待した。