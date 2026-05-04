5月3日、歌手の早見優がInstagramを更新。“花の82年組” アイドルとの豪華な写真が注目を集めている。

「《Had a great time at Kyon Kyon’s concert!》という独特の表現で、“Kyon Kyon” こと小泉今日子さんのライブに訪れたことを明かしたのです。小泉さんは還暦記念ツアーを敢行しており、この日は自身初の武道館公演を開催していました。早見さんはこの公演を見に行ったものと思われます。

さらに、この投稿では、早見さんと小泉さんのほかに、松本伊代さんと本木雅弘さんが記念撮影している写真がアップされました。4人が肩を寄せ合って “指ハート” のポーズをしているのですが、仲のよさが窺えますね。

早見さんが、投稿に《82年組ミニ同窓会》と綴っていることからも、久々の再会だったようです」（芸能記者）

この写真には、Xでも《これは胸熱なフォト》《お写真が素敵すぎて感動》などと、往年のファンから喜びのコメントが集まった。

1980年、ハワイでスカウトされた早見。当時14歳だったが、息長く芸能界で活躍し、現在は59歳を迎えた。

「早見さんがデビューした1980年代は、アイドル黄金期。なかでも小泉さん、松本さん、中森明菜さん、堀ちえみさん、そして本木雅弘さんが所属した『シブがき隊』など、1982年にデビューした面々は、数多くのスターを輩出したことで “花の82年組” と呼ばれています。

この面々の絆の深さはかねてより知られており、早見さんに関しては、松本さんや堀さんらと誕生日を祝う様子など、プライベートでの親交をたびたびSNSなどで公開してきました。

しかし、今回の4ショットが珍しいのは、そこに本木さんがいるからです。小泉さんの還暦記念ツアーという大舞台だからこそ、彼も駆けつけたのかもしれませんね」（同前）

来年はデビューから45年という節目を迎える “花の82年組”。中森明菜など、さらに多くの面々が一堂に会することもあるかもしれない。