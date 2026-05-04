本塁打「0」が続くド軍打線に「あの時は最終的に…」地元メディアも“不安視” 大谷翔平は19打席連続無安打に
連敗ストップもドジャースになかなか本塁打が生まれない(C)Getty Images
ドジャースが現地時間5月3日、敵地でのカージナルス戦に4−1と勝利し、連敗を4でストップした。
そんな中、米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースは白星を挙げたものの、チームのすべてが順調というわけではない」と伝えた。地元ラジオ局『AM 570 LA Sports』のデビッド・ヴァセグ氏によれば、チームの本塁打なしの試合がこれで6試合連続にまで伸びているという。
【動画】大谷翔平が演技！？死球を受けてニヤニヤのシーンをチェック
同氏は「ドジャースが6試合連続でホームランを打てなかったのは2014年7月以来のことだ。あの時は最終的に8試合連続まで本塁打が出なかった」という。
大谷翔平は4月26日のカブス戦で6号ソロを放ったが、それ以降は本塁打が生まれていない。この日は3打数無安打に終わり、これで今季ワーストとなる19打席連続無安打という状況だ。
同メディアは「ムーキー・ベッツの戦列復帰が今月中に迫り、打線には“元MVP”という最高のブーストがかかろうとしている。だが、チームが再び波に乗れるかは、主力選手たちがその名に恥じないプレーを見せられるかにかかっている」と指摘した。
5月初勝利を飾ったものの、今後は、大谷をはじめドジャース打線の一発攻勢に期待したいところだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。