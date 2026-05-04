本塁打「0」が続くド軍打線に「あの時は最終的に…」地元メディアも“不安視”　大谷翔平は19打席連続無安打に

連敗ストップもドジャースになかなか本塁打が生まれない(C)Getty Images

ドジャースが現地時間5月3日、敵地でのカージナルス戦に4−1と勝利し、連敗を4でストップした。

そんな中、米メディア『ClutchPoints』は「ドジャースは白星を挙げたものの、チームのすべてが順調というわけではない」と伝えた。地元ラジオ局『AM 570 LA Sports』のデビッド・ヴァセグ氏によれば、チームの本塁打なしの試合がこれで6試合連続にまで伸びているという。

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同氏は「ドジャースが6試合連続でホームランを打てなかったのは2014年7月以来のことだ。あの時は最終的に8試合連続まで本塁打が出なかった」という。

大谷翔平は4月26日のカブス戦で6号ソロを放ったが、それ以降は本塁打が生まれていない。この日は3打数無安打に終わり、これで今季ワーストとなる19打席連続無安打という状況だ。