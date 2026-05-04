女優でタレントの森尾由美（59）が4日、自身のインスタグラムを更新し、3歳の孫とのショットを公開した。

この日、フジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）に、「はやく起きた朝は…」で長年共演している松居直美、磯野貴理子とともに生出演。「改めて『はや朝』33周年の歳月を感じました…」と振り返った。

番組では元気の秘訣は「孫活を楽しむ」ことだと明かしていたが、「番組内でお話させていただきましたが 昨日は孫活で羽田空港 飛行機見学に行きました」と空港で飛行機を眺める2ショットを投稿。「何時間でも見ていられる子どもの集中力ってすごいですねー」とつづった。

フォロワーからは「こんなに大きくなられたんですね」「お孫ちゃんと、羽田空港を楽しそうですね」「孫活いいですね かすみちゃん大きくなりましたね」「とてもお孫さんが居るとは思えない笑顔」などのコメントが届いている。

森尾は2022年6月、インスタグラムに「おばあちゃんになりました！！！！！」と初孫を抱く写真を投稿。21年に結婚した長女が第1子となる女児を出産したと報告した。