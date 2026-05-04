◇春季高校野球近兵庫大会 3位決定戦 明石商3―0東洋大姫路（2026年5月4日 ウインク姫路）

明石商の大塚弥（あまね、2年）が2打点で勝利に貢献した。「4番・捕手」で先発し、1点優勢の5回2死二、三塁から内角速球に詰まりながらも左前へ運んで2者を迎え入れた。

「速球は意識していなかったが、なんとか反応で当てることができました」

初回と3回の1死一塁では、1ボールからの2球目を打ってフライアウトに倒れていただけに、面目躍如の一打。狭間善徳監督は「振ったら（打球が）どこに行くかわからん怖さはあるんでしょうけど、どん詰まりでたまたま三遊間に行っただけ。まあ“持ってる”かもしれないですけどね」と独特の言い回しで評価した。

明石市立二見中3年時にボーイズリーグの日本代表として、米ハワイ州で開催された世界少年野球大会に出場。高校進学時には30校近くから声がかかったが、地元であり好きな選手だというオリックス・来田の母校でもある明石商を選んだ。

遠投110メートルの強肩を誇り、高校通算本塁打は9本。1年春からベンチ入りするなど期待の大きな逸材だ。対戦相手の東洋大姫路とは昨夏の兵庫大会5回戦以来の再戦。その試合で大塚は9回に代打で出場し、空振り三振で最後の打者に倒れていただけに「絶対に勝ちたい相手だった」とリベンジに笑顔がはじけた。