フォーリンラブ・バービー「冷蔵庫の賞味期限切れてたメンバー」で作った手料理公開「サラダと炒めるの斬新」「理想の朝食」の声
【モデルプレス＝2026/05/04】お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーが5月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。朝ごはんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳ママ芸人「器もおしゃれ」つみれ汁・ヤリイカ炒め・焼き鮭など並ぶ朝食
バービーは「冷蔵庫の賞味期限切れてたメンバーで朝ごはん」とつづり、品数豊富な朝ごはんを投稿。「ヤリイカfeat.残り物サラダレモン汁炒め」とユーモアのあるネーミングで紹介した炒め物、大根おろしを添えた焼き鮭、具だくさんの鯵のつみれ汁といった豪華な手料理を披露した。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ豪華」「残り物サラダと炒めるの斬新」「理想の朝食」「本当に美味しそう」「器もおしゃれ」「うちの冷蔵庫にも賞味期限切れメンバーいます」「上手に料理してて尊敬」などの声が上がっている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】42歳ママ芸人「器もおしゃれ」つみれ汁・ヤリイカ炒め・焼き鮭など並ぶ朝食
◆バービー「賞味期限切れてたメンバー」で作った朝ごはん披露
バービーは「冷蔵庫の賞味期限切れてたメンバーで朝ごはん」とつづり、品数豊富な朝ごはんを投稿。「ヤリイカfeat.残り物サラダレモン汁炒め」とユーモアのあるネーミングで紹介した炒め物、大根おろしを添えた焼き鮭、具だくさんの鯵のつみれ汁といった豪華な手料理を披露した。
◆バービーの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ豪華」「残り物サラダと炒めるの斬新」「理想の朝食」「本当に美味しそう」「器もおしゃれ」「うちの冷蔵庫にも賞味期限切れメンバーいます」「上手に料理してて尊敬」などの声が上がっている。
バービーは2021年4月、年下の一般男性との結婚を発表。2024年8月に自身のInstagramを通して第1子となる女児が誕生したことを報告した。（modelpress編集部）
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