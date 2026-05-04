ゲーム「DJMAX」「神之塔」作曲家、突然この世を去る…享年42歳、友人が伝えた訃報

歌手兼作曲家のLeeZu（リジュ、本名：イ・ジュニョン）さんがこの世を去った。享年42歳。

5月4日、作曲家XeoNは自身のSNSを通じて、「私の友人であり、我々が愛するDJMAXの作曲家、LeeZuさんが1人で遠い旅に出た」と訃報を伝えた。

【写真】元練習生の友人が喪主に デビュー白紙のダンサー

続けて、「彼女が遺したたくさんの曲を覚えていただき、旅立つ道が寂しくないよう、追悼をお願いしたい」として、「謹んで故人の冥福を祈る」と付け加えた。

1984年生まれのLeeZuさんは、ゲーム音楽の作曲家として活動し、人気音楽ゲーム「DJMAX」シリーズをはじめ、「ELOA」「クリスタルハーツ」「神之塔：NEW WORLD」など、多様な作品に参加して、名を馳せた。また、個人としてもアルバムをリリースし、精力的に音楽活動を続けてきた。

（写真＝LeeZuさんSNS）

特に、LeeZuさんは、去る4月25日に自身のYouTubeチャンネルに「さようなら」というタイトルの動画を公開し、「すべての方々に感謝し、申し訳ない」というメッセージを残していた。それだけに、突然の別れにファンからは悲しみがさらに広がっている。

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