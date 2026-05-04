男子プロバスケットリーグＢリーグは４日、都内で７日から始まるチャンピオンシップ（ＣＳ）進出会見を行った。西地区優勝の長崎からは、今季限りで引退を表明している狩俣昌也が参加。「長崎のブースターの皆さんの声援は、大一番になったときにすごい。力を借りながら戦っていきたい」と初優勝へ向けて意気込みを語った。

長崎は２１―２２シーズンにＢ３に参入した。１年目で優勝を飾り、翌シーズンにＢ２昇格し準優勝。２３―２４シーズンにはＢ１に上がり、開幕直前にＮＢＡプレシーズンでプレー経験のある馬場雄大が加入した。直近２シーズンはともに西地区６位とＣＳに進めなかった。今季はＮＢＡで８年間プレーしたスタンリー・ジョンソンが加わり、１試合平均９１・２点と攻撃力を生かし初の地区優勝を果たした。Ｂ３出身チームのＣＳ進出と優勝は史上初の快挙だった。

この１年間での成長について、狩俣は昨季からの積み上げが大きいと話す。昨季モーディ・マオール氏がヘッドコーチに就任。１年目は戦略面などに適応するのに時間を要した。だが、今季は半分ほどの選手が残留し、「土台がある状態でシーズンに入れた」と指揮官の求めるバスケットに順応できたことで、快進撃につながったと明かした。

先月２８日に３８歳を迎えた狩俣は根限りでの引退を表明済み。ＣＳに出場するのは三河時代の１７―１８シーズン以来、８季ぶりとなる。長崎発足当時から活躍し「ヴェルカに来たときから日本一を目標にしてきた」とこの短期決戦にかける思いは人一倍強い。「いずれ伝統のある強いチームになるには、今年のＣＳ獲得はすごく大事。ＣＳを取れば、さらにもチームも勢いづくし、文化がより強固なものになる」とチームの将来のためにもＣＳは重要だと位置づけた。１回戦は本拠地・ハピネスアリーナで東地区４位のＡ東京を迎え撃つ。