NPB(日本野球機構)は4日の公示を発表。巨人は4選手を入れ替えました。

登録されたのは戸郷翔征投手と泉口友汰選手です。戸郷投手は昨季21試合に登板し、8勝9敗、防御率4.14をマーク。今季は2軍でスタートすると、5試合で4度のQSを記録。直近3戦はいずれも7回を投げ勝利投手となっています。ここまで3勝1敗、防御率3.94としています。この日のヤクルト戦で今季初先発となります。

泉口選手は4月21日に打球が当たり、脳しんとうを負いその後登録抹消となっていました。3日に2軍戦で実戦復帰し、3番ショートでスタメン出場し3打数2安打。守っては5回にセンターに抜けそうな打球をキャッチし、ジャンピングスローを見せるなど、順調な仕上がり具合を見せました。

登録抹消されたのは井上温大投手と小濱佑斗選手。井上投手は前日に阪神戦で先発すると6回3失点(自責点2)で黒星が付いています。ここまで5試合に先発し2勝3敗、防御率2.12としています。

小濱選手は7試合に出場し、5打点、打率.238となっています。