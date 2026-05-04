りくりゅう、“おちゃめさ全開”爽やかな白＆グレーのスーツ姿で仲良し撮影オフショット披露「なんとかわいい」「後ろに小学生男子（笑）」「楽しそうで、何より♪」
ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”の三浦璃来（24）が4月30日、自身のインスタグラムを更新。「宣材写真撮影中のひとコマ」と称し、木原龍一（33）との変わらず仲むつまじいオフショットを披露した。
【写真】「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」“おちゃめさ全開”撮影オフショットが披露された三浦璃来＆木原龍一
三浦は続けて「おちゃらけ龍一とノーマル龍一 #宣材写真 #楽しそうだね」とのコメントとともに、爽やかな白のスーツ姿で笑顔を見せる三浦の後方で、グレーのスーツ姿の木原が“ピンボケ”の状態で両手でピースをしている写真と、三浦の顔を木原が指でつまんでいるような写真の計2枚を公開した。
この投稿にファンからは「直してあげてるのが、ノーマルなの優しい男すぎる おちゃらけ小学生バージョンもかわいい」「後ろに小学生男子（笑）」「学校休みの日の朝のテレビ中継によくいる小学生か」「ピンボケでひょっこり写っているのが面白い」「お茶目だけど面倒見も良くて、龍一くん素敵ですねぇ」「1枚目の写真!!なんとかわいいことでしょう 幸せな気持ちになります」「りくちゃん、可愛い〜 龍一くん、おちゃめ」「お2人がいつもと同じく楽しそうで、何より♪」「毎日我々に"尊い"を届けてくれてありがとう」などのコメントが寄せられている。
【写真】「おちゃらけ龍一とノーマル龍一」“おちゃめさ全開”撮影オフショットが披露された三浦璃来＆木原龍一
三浦は続けて「おちゃらけ龍一とノーマル龍一 #宣材写真 #楽しそうだね」とのコメントとともに、爽やかな白のスーツ姿で笑顔を見せる三浦の後方で、グレーのスーツ姿の木原が“ピンボケ”の状態で両手でピースをしている写真と、三浦の顔を木原が指でつまんでいるような写真の計2枚を公開した。