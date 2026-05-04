４歳児の母でお笑いタレント・だいたひかる（５０）が４日、ブログを更新。天井から水漏れの被害に遭ったこと、天井がかなり汚れてしまっていることから、もともと予定していた引っ越しの日程を早めたことを明かした。

３日、「最悪…」と題してブログを更新。「晩ご飯を作っていたら、天井からポタポタ水が垂れていて よく見たら、近くの天井もしみていて 一軒家じゃないので、雨漏りなわけなく…」と大切なものを車に避難させ、クローゼットの上の棚の物を取り除くなど、てんやわんやとなったことを明かしただいた。

最初はキッチンの上のダウンライトからポタポタと水漏れがあり、「コンシェルジュに連絡したり、状況確認の方が来たり」したというが、「水漏れが何処からか？特定できていないそうで」と途中経過を報告。天井のしみはどんどん広がり、場合によっては、冷蔵庫の電源も切らないといけない、と言われたそうで、「これで今までと、同じ家賃を払わなきゃいけないんですかね！？」と４日には水漏れ部分がすでに茶色っぽくしみが広がってしまった写真を投稿した。

さらに「天井が汚くて、もう早く引越したくなり」「夫が引越し屋さんに、連絡してくれていて…急いで、引越し作業に入る事にしました！」と報告した。

今回の一連の投稿には「色から見て汚水かな〜」「この壁の色は、下水でしょうか？臭いがなければ、大丈夫だと思うのですが、、長い間この状況だと、カビてきたりしますので、心配です」「えー この汚れ（水漏れ）は何？」「冬に似たような事があり、部屋が結露してしまい、床とか壁にカビが生えて、床と壁の張り替え工事もあり、１ヶ月分の家賃が無料になりました」「弁護士をたてて」など自身の経験を元にしたアドバイスも寄せられている。