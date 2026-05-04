『JAPAN JAM 2026』あす5日のDay4、公演実施予定も「天候次第では、通常とは異なる形での開催となる可能性」【報告全文】
野外音楽フェス『JAPAN JAM 2026』（5月2〜5日、千葉市蘇我スポーツ公園）の公式Xが、4日更新され、あす5日公演（DAY4）の公演は実施すると発表された。
【画像】『JAPAN JAM 2026』主な出演アーティスト一覧
きょう4日の公演（DAY3）について同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
その上で「協議中」としていた5日の公演については、午後3時40分に「明日、5月5日(火・祝)に関しましては、公演を実施します」と発表。一方で、「ただし、昨晩から本日にかけての強風の影響で、ステージやテントの一部が破損している状況です。風が弱まる見込みの本日18時以降に修復作業を行う予定ですが、実際の天候次第では、通常とは異なる形での開催となる可能性がございます」と説明した。
続けて「風の影響を最も強く受けているSUNSET STAGEにつきましては、ステージの屋根が破損してしまっている状況です。万が一参加者やアーティストの安全が確保できない場合は、SUNSET STAGEのアクトを、可能な限り別ステージに振り替えて開催します」と状況を説明したうえで、対応することを約束。
「SUNSET STAGEの復旧につきましては、本日の21時を目処に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます」と呼びかけた。
そのうえで「ご来場を予定されている皆さまにはご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです」と結んだ。
■報告全文
5月5日(火・祝)の開催について
明日、5月5日(火・祝)に関しましては、公演を実施します。
ただし、昨晩から本日にかけての強風の影響で、ステージやテントの一部が破損している状況です。風が弱まる見込みの本日18時以降に修復作業を行う予定ですが、実際の天候次第では、通常とは異なる形での開催となる可能性がございます。
風の影響を最も強く受けているSUNSET STAGEにつきましては、ステージの屋根が破損してしまっている状況です。
万が一参加者やアーティストの安全が確保できない場合は、SUNSET STAGEのアクトを、可能な限り別ステージに振り替えて開催します。
SUNSET STAGEの復旧につきましては、本日の21時を目処に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。
ご来場を予定されている皆さまにはご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです。
2026年5月4日
JAPAN JAM事務局
【画像】『JAPAN JAM 2026』主な出演アーティスト一覧
きょう4日の公演（DAY3）について同イベント公式SNSでは「本日5月4日（月・祝）のJAPAN JAM 2026は、強風の影響により、会場内の安全確保が困難と判断いたしました。加えて、交通機関のダイヤにも大幅な乱れが生じていることから、開催を中止とさせていただきます」と発表。「参加者の皆さま、出演アーティスト、スタッフの安全を最優先に考えた結果の判断となります。この日を心待ちにしてくださっていた皆さまには、大変心苦しいお知らせとなりますことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「風の影響を最も強く受けているSUNSET STAGEにつきましては、ステージの屋根が破損してしまっている状況です。万が一参加者やアーティストの安全が確保できない場合は、SUNSET STAGEのアクトを、可能な限り別ステージに振り替えて開催します」と状況を説明したうえで、対応することを約束。
「SUNSET STAGEの復旧につきましては、本日の21時を目処に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます」と呼びかけた。
そのうえで「ご来場を予定されている皆さまにはご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです」と結んだ。
■報告全文
5月5日(火・祝)の開催について
明日、5月5日(火・祝)に関しましては、公演を実施します。
ただし、昨晩から本日にかけての強風の影響で、ステージやテントの一部が破損している状況です。風が弱まる見込みの本日18時以降に修復作業を行う予定ですが、実際の天候次第では、通常とは異なる形での開催となる可能性がございます。
風の影響を最も強く受けているSUNSET STAGEにつきましては、ステージの屋根が破損してしまっている状況です。
万が一参加者やアーティストの安全が確保できない場合は、SUNSET STAGEのアクトを、可能な限り別ステージに振り替えて開催します。
SUNSET STAGEの復旧につきましては、本日の21時を目処に「Jフェス」アプリ、ならびに公式サイトにて改めてご案内させていただきます。
ご来場を予定されている皆さまにはご迷惑とご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんが、ご理解いただけますと幸いです。
2026年5月4日
JAPAN JAM事務局